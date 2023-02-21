Зачем глава США прилетел в Польшу, чтобы рассказать россиянам об Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 30

Президент США Байден выступил с речью к Путину и народу РФ из Польши

Зачем глава США прилетел в Польшу, чтобы рассказать россиянам об Украине

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Запад осознает, что совсем играть втихую не получится, тем более, если он не хочет открытого конфликта.

Президент США Джо Байден обратится к своему российскому коллеге Владимиру Путину и народу РФ из Польши. Как сообщает EADaily, подробностей выступления не приводится, однако представитель Белого дома Джон Кирби дал краткий анонс речи.

«В речи президента вы услышите послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, у наших союзников и партнеров, а также у польского народа, который столь многое сделал и продолжает делать для Украины. Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу», — сказал Кирби.

На фоне поездки заокеанского лидера в Варшаву для встречи с польским главой Анджеем Дудой ходили слухи, что потом Байден таким же образом посетит и Киев. При другом раскладе к Байдену может приехать украинский президент Владимир Зеленский. Обе гипотезы не нашли подтверждения, при этом в Белом доме неоднократно опровергали подобные планы с подозрительной настойчивостью.

Тем не менее, накануне хозяин Белого дома все же был в Киеве, анонсировав новую военную помощь боевикам Незалежной в порядка 500 миллионов долларов. По словам помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, американская сторона предупреждала Россию об этой поездке, дабы не допустить прямого конфликта между ядерными державами.

К слову, сегодня российский президент обратился к Федеральному Собранию. Послание коснулось не только политиков РФ, но и всего мира. Ранее 5-tv.ru писал о том, как на Западе отреагировали на послание Путина.

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