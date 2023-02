«Весь мир встает»: как на Западе отреагировали на послание Путина

В ходе обращения к парламенту глава государства несколько раз напрямую обратился ко всему миру.

Сегодня, 21 февраля, состоялось долгожданное послание российского президента Федеральному собранию. «За бугром» были готовы к любому исходу событий и внимательно следили за повесткой обращения. По итогу, ряд зарубежных СМИ уже обсудили послание и назвали его якобы «бессодержательным» и «антизападным». Но были и диаметрально другие мнения.

Естественно, для большинства зарубежных стран, единственное, о чем они услышали, было объявление о том, что Россия выходит из договора СНВ-III с Соединенными Штатами, который предусматривает сокращение и ограничения в отношении ядерного арсенала двух стран. В Америке это уже назвали свидетельством «более резкого разрыва с Западом».

Портал The Washington Post уже обвинил правительство Штатов в неумении выстраивать грамотные отношения. Теперь из-за тотальных пробелов в дипломатии Америка рискует втянуть Россию в полноценную ядерную войну. А издание The New York Times считает слова своих коллег по цеху правильными и боится, что рано или поздно Россия и США накопят достаточно сил и ресурсов для запуска ядерных боеголовок.

Журналисты британской прессы обратили внимание на заявление Путина о внешних попытках перевести боевые действия на Украине в новую фазу эскалации, чтобы вызывать определенную реакцию с российской стороны.

«Выступление Путина леденит душу. Он предупреждает о третьей мировой, указывая, что на кону само существование Российской Федерации. Часовое обращение к российской нации сопровождается словесными выпадами против всего коллективного Запада. Путин открыто добавил, что считает украинский народ жертвой администрации Киева и кураторов зарубежных стран, оккупировавших, с его слов, Украину на политическом и экономическом уровнях», — говорится в материале Daily Express.

Среди других стран, пристально следивших за посланием — Франция. Издание Le Figaro приводит комментарии своих читателей. Некоторые из них, например, с воодушевлением смотрели послание Путина. И много сравнивали его с президентом Эммануэлем Макроном.

«Когда наш президент выступает с речью, весь мир смеется. Когда их президент выступает с речью, весь мир встает», — написал один из пользователей во время прямой трансляции.

Другой француз уточнил, что все европейцы до такой степени ослепли, что не видят, куда их ведут европейские лидеры. Ведь Европа — это просто фарс.

«Нужно совсем сдуреть, чтобы напасть на Россию», — резюмирует третий.

Среди немецкой прессы особо выделилось издание Die Welt, читатели которого также разделились на два лагеря. Например, кто-то из немцев считает, что надо быть слепым, чтобы не видеть, что президент России Путин говорит правду о том, что Запад под руководством США пытается поставить Россию на колени.

«Если существование России стоит на кону, то можно ли сказать, что и судьба зарубежных стран будет решена, если Украина падет? Тут надо применять одинаковые стандарты и мыслить сходно», — написал один из читателей газеты.

Более того, многие жители Германии считают, что речь президента России была правдоподобной, а европейцам и, правда, нужно уметь смотреть на самих себя более критически.

В России Владимир Путин произнес речь Федеральному собранию. Были затронуты такие темы, как спецоперация в Донбассе, экономика, институт семьи и многие другие.

