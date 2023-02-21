Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев

Глава МИД РФ заявил, что попытки западных «коллег» спасти нацистский режим бесперспективны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал спектаклем визит президента США Джо Байдена в Киев и новый пакет военной помощи Украине.

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны», — заявил Лавров журналистам, комментируя приезд Байдена в столицу Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России внимательно наблюдали за визитом Джо Байдена в Киев. По словам представителя Кремля, встреча украинского и американского лидеров не является экстраординарным событием для России и никак не повлияет на политику страны.

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев, чтобы «публично поддержать демократию и суверенитет Украины». В ходе встречи с Зеленским американский лидер объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, а также радары наблюдения за воздушным пространством.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем глава США прилетел в Польшу, чтобы рассказать россиянам об Украине.