Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Лавров назвал визит Байдена в Киев и новый пакет военной помощи США для Украины спектаклем

Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Глава МИД РФ заявил, что попытки западных «коллег» спасти нацистский режим бесперспективны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал спектаклем визит президента США Джо Байдена в Киев и новый пакет военной помощи Украине.

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны», — заявил Лавров журналистам, комментируя приезд Байдена в столицу Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России внимательно наблюдали за визитом Джо Байдена в Киев. По словам представителя Кремля, встреча украинского и американского лидеров не является экстраординарным событием для России и никак не повлияет на политику страны.

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев, чтобы «публично поддержать демократию и суверенитет Украины». В ходе встречи с Зеленским американский лидер объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, а также радары наблюдения за воздушным пространством.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем глава США прилетел в Польшу, чтобы рассказать россиянам об Украине.

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