Тысяча рублей за пачку: на Украине распродадут последнюю партию соли из Соледара

Вырученные от продажи соли деньги украинские депутаты направят на закупку боевых дронов.

На Украине распродадут последнюю партию соли из Соледара в Донецкой народной республике (ДНР), перешедшего под контроль российских сил в январе. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.

Уточняется, что стоимость одной упаковки составит 500 гривен, что равняется почти одной тысяче рублей. Вырученные деньги направят на закупку боевых дронов.

«Мы разделили 20 тонн соли на 100 тысяч символических пачек. Стоимость пачки — 500 гривен, 465 гривен с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для главного управления разведки», — говорится в сообщении.

Также опубликовано фото пачки соли, дизайн которой повторяет советскую упаковку. Известно, что во времена СССР в Соледаре добывалось до 40% соли в стране. До 2014 года местные предприятия поставляли ее в 22 страны мира.

Киевский режим официально признал потерю Соледара 25 января. За населенный пункт шли ожесточенные бои. Взятие Соледара осложнялось тем, что под ним находятся сотни километров шахт, тоннелей и солевых выработок, которые украинские боевики превратили в настоящую подземную крепость.

Ранее 5-tv.ru рассказал детали ожесточенных боев за Соледар.