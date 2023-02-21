Тысяча рублей за пачку: на Украине распродадут последнюю партию соли из Соледара

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21

На Украине распродадут последнюю партию соли из Соледара по 1000 рублей за единицу

Тысяча рублей за пачку: на Украине распродадут последнюю партию соли из Соледара

Фото: www.globallookpress.com / Nina Lyashonok

Читайте нас в: Дзен Новости

Вырученные от продажи соли деньги украинские депутаты направят на закупку боевых дронов.

На Украине распродадут последнюю партию соли из Соледара в Донецкой народной республике (ДНР), перешедшего под контроль российских сил в январе. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.

Уточняется, что стоимость одной упаковки составит 500 гривен, что равняется почти одной тысяче рублей. Вырученные деньги направят на закупку боевых дронов.

«Мы разделили 20 тонн соли на 100 тысяч символических пачек. Стоимость пачки — 500 гривен, 465 гривен с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для главного управления разведки», — говорится в сообщении.

Также опубликовано фото пачки соли, дизайн которой повторяет советскую упаковку. Известно, что во времена СССР в Соледаре добывалось до 40% соли в стране. До 2014 года местные предприятия поставляли ее в 22 страны мира.

Киевский режим официально признал потерю Соледара 25 января. За населенный пункт шли ожесточенные бои. Взятие Соледара осложнялось тем, что под ним находятся сотни километров шахт, тоннелей и солевых выработок, которые украинские боевики превратили в настоящую подземную крепость.

Ранее 5-tv.ru рассказал детали ожесточенных боев за Соледар.

-11° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:36
Жена Эмина Агаларова показала фотографию подросшей дочери
23:31
Два человека погибли при пожаре в отеле «МКМ» в Москве
23:24
Тысяча рублей за пачку: на Украине распродадут последнюю партию соли из Соледара
23:12
«Тут родился, тут и лягу»: SHAMAN заявил о готовности жить и работать только в РФ
23:00
«Великолепная техника»: Муцениеце оценила поцелуи Давы
22:48
Байден назвал российскую спецоперацию испытанием для США, ЕС и НАТО

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023