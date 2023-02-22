В России хотят дать право отцам использовать маткапитал на накопительную пенсию

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На сегодняшний день так распоряжаться маткапиталом могут только матери.

Фото, видео: Depositphotos / ikrolevetc; 5-tv.ru

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В России хотят законодательно закрепить право отцов использовать средства материнского капитала на накопительную пенсию. Это следует из проекта заключения кабинета министров РФ, с которым ознакомились «Известия».

В настоящий момент это право принадлежит только матерям. Действия программы маткапитала также распространится и на новые регионы.

В пресс-службе Социального фонда России рассказали, что в прошлом году больше всего заявлений на использование средств материнского капитала было подано на улучшение жилищных условий, это порядка 850 тысяч. На обучение около 400 тысяч. Примерно столько же заявлений было подано на ежемесячную выплату. А на формирование накопительной пенсии матери намного меньше — чуть более четырех с половиной тысяч.

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