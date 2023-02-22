Поезд с 31 вагоном угля сошел с рельсов в Небраске

В США сошел с рельсов еще один товарный поезд. На этот раз в штате Небраска. Состав перевозил уголь в 31 вагоне.

Известно, что это далеко не первая авария с поездами на этом же участке путей. Меньше чем за год там сошли с рельсов как минимум четыре поезда.

В США все больше говорят о том, что причина всему — ужасное состояние железных дорог. Отчего министра транспорта Пита Буттиджича обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей.

К слову, он наконец-то решил посетить штат Огайо — где опрокинулся состав с химикатами. Правда, поедет туда спустя три недели после катастрофы.