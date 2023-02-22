Захарова прокомментировала реакцию на приостановку участия России в ДСНВ

Представитель МИД отметила, что Запад полностью оторвался от реальности в своей концепции исключительности.

Равноправную международную систему безопасности разрушил Запад, а не Москва. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя международную реакцию на приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Они начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, система безопасности предполагала равноправие и баланс интересов по ряду направлений, что было невыгодно Западу.

«Они чувствовали себя как бы униженными, потому что они приравнены ко всем остальным или к тем, с кем находились в договорных отношениях, в частности, с нами, потому, что с нами они находились в каких-то обязательствах», — пояснила представитель МИД.

Захарова отметила, что на Западе полностью оторвались от реальности в своей концепции исключительности и стремятся разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними.

Кроме того, добавила дипломат, Запад стремится контролировать всех и вся, пытается вырваться из всех обязательств, которые предполагают какую-либо совместную ответственность, и заявить о себе, как о единственном центре силы в мире.

«Соответственно, систему они и разрушали. Она разрушалась ими, поэтому говорить о том, что мы предпринимаем шаги для обеспечения нашей безопасности, по-моему, очевидно. Об этом вчера говорил президент», — заключила Захарова.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ и вернется к его обсуждению после того, как оценит ядерные арсеналы Франции и Британии и поймет правильный подход к их учету. При этом глава государства подчеркнул, что призыв НАТО к России вернуться к ДСНВ является театром абсурда.

В мире началась паника после заявления Путина. Слова российского лидера растиражировали на первых полосах газет. При этом Guardian написала, что «мир становится опаснее», а Al Jazeera возложила ответственность за это на западные и украинские элиты.

The Wall Street Journal предрек дальнейшую деградацию отношений между великими державами, а Washington Post строит догадки — не направлен ли шаг Путина на то, чтобы заставить США свернуть свои планы по поставке более современного оружия Украине.

Ранее политолог Иван Мезюхо в комментарии 5-tv.ru заявил, что приостановка ДСНВ — это в первую очередь свидетельство недобропорядочной политики Запада по отношению к РФ.