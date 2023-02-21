Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДНСВ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 120

Российский политик подчеркнул, что страна не выходит из договора навсегда.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об это президент РФ Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях», — заявил он.

Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию

Лидер государства отметил, что страна не выходит из договора полностью, а лишь приостанавливает свое участие в нем. По его словам, РФ сможет вернуться к обсуждению ДСНВ после того, как оценит ядерные арсеналы Франции и Британии и поймет правильный подход к их учитыванию. 

Путин добавил, что призыв НАТО к России вернуться к ДСНВ является театром абсурда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предостерег от повторения ошибок прошлого.

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