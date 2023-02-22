Поздно поворачивать вспять: международная реакция на приостановку Россией СНВ-3

Заявления Владимира Путина во время послания к Федеральному собранию сегодня на первых полосах крупнейших западных газет. Пока они бьют тревогу, политики сменили тон на относительно миролюбивый.

Главной обсуждаемой темой за границей остается послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Заявления российского лидера утренние газеты растиражировали на первых полосах. Реагируют на слова президента России по-разному. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин изучил заголовки.

Реакция западных политиков

В мире началась паника из-за приостановки ключевой сделки между Россией и США. Но Байден так просто не сдается — вступил в словесную дуэль с Владимиром Путиным. Хотя даже для заочной схватки ему пришлось сперва забраться в громадный куб из пуленепробиваемого стекла.

«Вместе мы должны сделать так, чтобы Украина могла защитить себя», — заявил президент США с трибуны.

Это значит, что нужно поставить еще больше смертоносного оружия Киеву и перебросить еще больше техники и солдат НАТО на восточный фланг. А это и есть угрозы, о которых говорил в своем послании Путин.

Приостановка участия России в договоре о разоружении стало настоящим потрясением, если не сказать ударом, для всего коллективного Запада. Пожалуй, впервые за долгое время он поворачивает свою настойчивость и требовательность по отношению к Москве в относительно миролюбивое русло. Почти слово в слово выражают обеспокоенность и в НАТО, и в Европейской комиссии.

«Решение России по ДСНВ разрушает систему международной безопасности», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Я сожалею о сегодняшнем решении России. С этим решением по СНВ вся архитектура контроля над вооружениями будет демонтирована. Настойчиво призываю Россию пересмотреть свое решение», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Мировая пресса бьет тревогу

Но уже слишком поздно поворачивать вспять. Мировая пресса бьет тревогу. Так, газета The New York Times опубликовала геополитический некролог.

«Последнее ядерное соглашение между Россией и Соединенными Штатами, умирает, как и контроль над вооружениями», — говорится в статье.

Guardian следом признает, что «мир становится опаснее». Al Jazeera небезосновательно возлагает ответственность за это на западные и украинске элиты. The Wall Street Journal предвидит дальнейшую деградацию отношений между великими державами. А Washington Post строит догадки — не направлен ли этот шаг Путина на то, чтобы заставить США свернуть свои планы по поставке более современного оружия Украине. Как известно, Киев грезил заполучить даже ядерный арсенал.

«Миру нужно напомнить о том, что Россия все еще является великой ядерной державой. Президент Путин приостановил действие соглашения, но не вышел из него окончательно. Никто не хочет новой ядерной гонки или применения ядерного оружия», — сообщил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Москва готова к возобновлению переговоров, но уже в расширенном составе — с учетом ядерных арсеналов других членов НАТО, включая Великобританию и Францию. Хотя в любом случае все будет зависеть от воли и желания США.