Украина может получить дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER от США

Боеприпасы поставят в рамках пакета военной помощи, о котором было объявлено в декабре прошлого года.

США поставят киевскому режиму дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением производства компании Boeing. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Уточняется, что боеприпасы отправят на Украину в рамках пакета военной помощи размером 1,85 миллиарда долларов, о котором было объявлено в декабре прошлого года.

Известно, что Jdam-ER может прикрепляться к неуправляемым боеприпасам весом от 226 до 907 килограммов. После сброса бомба раскрывает крылья и может планировать на расстояние до 72 километров, втрое увеличивая дальность полета боеприпаса, на который установлена. Jdam-ER стоят на вооружении воздушных и морских сил США и проданы более чем в 26 стран.

Президент США Джо Байден 20 февраля в ходе необъявленного визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, а также радары наблюдения за воздушным пространством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минобороны Словакии поддержало идею поставить Украине истребители МиГ-29.