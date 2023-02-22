Украина может получить дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER от США
Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER с GPS
Фото: www.globallookpress.com / US Navy
Боеприпасы поставят в рамках пакета военной помощи, о котором было объявлено в декабре прошлого года.
США поставят киевскому режиму дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением производства компании Boeing. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.
Уточняется, что боеприпасы отправят на Украину в рамках пакета военной помощи размером 1,85 миллиарда долларов, о котором было объявлено в декабре прошлого года.
Известно, что Jdam-ER может прикрепляться к неуправляемым боеприпасам весом от 226 до 907 килограммов. После сброса бомба раскрывает крылья и может планировать на расстояние до 72 километров, втрое увеличивая дальность полета боеприпаса, на который установлена. Jdam-ER стоят на вооружении воздушных и морских сил США и проданы более чем в 26 стран.
Президент США Джо Байден 20 февраля в ходе необъявленного визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, а также радары наблюдения за воздушным пространством.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что минобороны Словакии поддержало идею поставить Украине истребители МиГ-29.
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