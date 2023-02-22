«Прочны как скала»: Ван И сообщил о развитии отношений Китая и РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17

Ван И во время визита в Москву сообщил о возможностях стратегического развития России и Китая

«Прочны как скала»: Ван И сообщил о развитии отношений Китая и РФ

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Переменчивость международной ситуации не подорвала отношения стран и не стала препятствием на их пути к формированию многополярного мира.

У Москвы и Пекина есть хорошие возможности, чтобы продолжать стратегическое взаимодействие и совместную защиту интересов. Таким мнением поделился глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи с секретарем Совета Безопасности России Николая Патрушевым.

«Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания в переменчивой международной ситуации», — подчеркнул он.

Глава китайской канцелярии добавил, что Патрушев на протяжении многих лет прилагает все усилия для эффективного стратегического взаимодействия России и Китая. Он уточнил, что секретарь СБ провел 15 раундов консультаций, которые касались вопросов стратегической безопасности. Ван И оценил вклад России в укрепление связей между странами.

«Вы вносите крупный вклад в укрепление стратегического взаимодействия и политического взаимодоверия. Мы это высоко ценим», — прокомментировал член Политбюро.

Ван И успел пообщаться и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В беседе с главой МИД он заметил, что переменчивость международной ситуации не влияет на Китай и Россию, их стратегическую решимость. Страны продолжают движение в сторону многополярного мира, считает гость столицы.

«Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития», — дополнил он.

Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая в заключение подчеркнул, что Россия и Китай продолжают раскрывать потенциал своего многопланового сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров рассмешил Ван И во время переговоров.

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