Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке

Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Этот пост постановщик занимал с декабря 2021 года.

Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал», — написал постановщик.

Он также поблагодарил Театр за все, что там происходило там за последнее время. По его словам, он навсегда останется для него близким и родным местом.

Режиссер упомянул, что в Театре продолжат идти три его спектакля «Вишневый сад. Комедия», «Le Тартюф. Комедия» и «Черная кошка, белый кот», созданный по мотивам ленты Эмира Кустурицы.

«Это как общие дети. Надеюсь, будут еще, но уже в свободных отношениях. В общем, мы не прощаемся», — заключил постановщик.

Также Муравицкий добавил, что в ближайшее время никуда уезжать не планирует.

Юрий Муравицкий получил «Золотую маску» в 2012 году за постановку «Зажги мой огонь» в «Театр.doc», также номинировался на эту премию в 2022-м за спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» в Никитинском театре.

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