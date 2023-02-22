Певец отметил, что любовь — это не про безумства и подвиги, а про доверие, комфорт и что-то фундаментальное между двумя людьми.

Российский артист Стас Пьеха признался, что в его возрасте безумства ради любовных отношений — это что-то не очень адекватное. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru певец поделился своим мнением насчет подвигов ради женщин и романтических отношений.

«Безумства в 40 с лишним лет — это что-то не очень адекватное. Любовь — это не про безумство, это про доверие, про комфорт, про что-то фундаментальное. Безумство где-то в 18 лет осталось», — сказал Пьеха.

Сейчас певец одинок и не торопится завоевывать женщин. Более того, он не совсем согласен с тем, что их надо завоевывать, тем более если женщина не питает нежных чувств.

«Зачем же ее завоевывать? Если ты ей не нравишься, то зачем же ее завоевывать? А если она другого любит? Тогда надо того человека нейтрализовать, получается», — пошутил певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Салтыкова раскрыла правду конфликта со Стасом Пьехой.