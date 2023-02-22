«Неприятная тетка»: Яна Чурикова поделилась впечатлениями о съемках с молодежью

Компанию 44-летней актрисе в проекте составили молодые коллеги. Каково работать с теми, кто вдвое младше тебя?

Телеведущая Яна Чурикова поделилась впечатлениями о съемках в картине «Эта любовь», которая вышла на экраны 16 февраля. В ней знаменитость воплотила героиню, очень похожую по характеру на себя. Это и подкупило Яну, когда ей предложили роль.

«Можно было попробовать на вкус кино, особо не играя кого-то другого. Это важно, потому что я — не актриса и вживаться в чью-то роль, наверное, не смогла бы», — призналась журналист в интервью изданию «Страсти».

Интересным опытом для знаменитости было и сотрудничество на съемочной площадке с 20-летними коллегами. Никакого возрастного барьера Яна не почувствовала — напротив, было интересно и легко.

«На вопрос, какого сниматься с 20-летними артистами, ответ простой. Эта роль была максимально близка к тому, что я делаю в жизни. Я руководитель у группы, в которой всем где-то по 20 с копеечкой лет, поэтому мне не пришлось ничего изобретать», — отметила она.

Правда, вот у зрителя впечатление о героине может сложиться не такое уж и позитивное, предупреждает телеведущая. В жизни она тоже может быть в гневе, как и ее персонаж, но только в особых случаях.

«В фильме, я, кажется, совсем неприятная тетка, а в жизни со мной такое случается, только когда кто-то очень сильно косячит. Ну очень сильно!» — пояснила журналистка.

К слову, компанию Яне в кинопроекте также составили звезды «Ранеток» Стас Шмелев и «Закрытой школы» Анфиса Вистингаузен, Анвар Халилулаев, Ева Миллер, Герман Черных и многие другие.

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