Еще ряд мин: украинские военные продолжают провоцировать пограничников Белоруссии

Люди в непонятной военной форме снова демонстрируют угрожающие жесты в адрес белорусских пограничников.

На пограничном пункте Белоруссии украинские военные демонстративно разложили противотанковые мины прямо на дорожном полотне. Об этом сообщает Пограничный комитет республики.

На этот раз, информация сопровождается видеодоказательством. Это произошло перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны — Новая Рудня).

Аналогичные действия военных Украины фиксировались в июле прошлого 2022 года перед этим же пунктом пропуска.

Более того, на данный момент отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников.

Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич ранее сообщил, что Минск обеспокоен ситуацией на границе с Незалежной. Он объяснил, что пограничная служба неоднократно фиксировала нарушения совместной границы Украиной. В Минске подчеркнули свою готовность к провокациям киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как белорусские пограничники перехватили беспилотник ВСУ в Столинском районе.