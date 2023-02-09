Белорусские пограничники перехватили беспилотник ВСУ в Столинском районе
Ранее Минск подчеркивал свою обеспокоенность украинской границей и сообщал о фактах ее нарушений.
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Пограничники Белоруссии сбили украинский разведывательный дрон в Столинском районе. Об этом сообщили в белорусской государственной пограничной службе.
Пограничники сообщили, что беспилотник был оборудован камерой для слежки за происходящим. Кроме того, находящаяся в дроне карта памяти содержит данные, которые подтверждают его использование в целях разведки. Летательный аппарат фиксировал технические средства охраны границы на белорусских территориях.
«Обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника», — прокомментировали в ведомстве.
Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич ранее сообщил, что Минск обеспокоен ситуацией на границе с Незалежной. Он объяснил, что пограничная служба неоднократно фиксировала нарушения совместной границы Украиной. В Минске подчеркнули свою готовность к провокациям киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро 9 февраля.
- 9 февр
- Российские войска нанесли серьезный удар по ВСУ на всех направлениях
- 9 февр
- «Лечить это можно»: что ВСУ использовали вместо химоружия
- 9 февр
- Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
- 9 февр
- Не продвинулись ни на шаг: ВСУ несут большие потери в самой горячей точке ЛНР
- 9 февр
- Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона
- 9 февр
- В СК РФ сообщили, что ВСУ мешают опознать иностранных наемников жуткими методами
- 9 февр
- СК РФ раскрыл подробности набора иностранных наемников в армию Украины
- 9 февр
- Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова
- 9 февр
- В Академии военных наук заявили, что Польша готовится к захвату части Украины
- 9 февр
- Власти Великобритании грубо ответили Киеву на требования об истребителях
Читайте также
93%
0.69 76.83
0.92
Нашли ошибку?