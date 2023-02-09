Белорусские пограничники перехватили беспилотник ВСУ в Столинском районе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53

Ранее Минск подчеркивал свою обеспокоенность украинской границей и сообщал о фактах ее нарушений.

Белорусские пограничники перехватили беспилотник ВСУ в Столинском районе

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Тема:
Спецоперация

Пограничники Белоруссии сбили украинский разведывательный дрон в Столинском районе. Об этом сообщили в белорусской государственной пограничной службе.

Пограничники сообщили, что беспилотник был оборудован камерой для слежки за происходящим. Кроме того, находящаяся в дроне карта памяти содержит данные, которые подтверждают его использование в целях разведки. Летательный аппарат фиксировал технические средства охраны границы на белорусских территориях.

«Обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника», — прокомментировали в ведомстве.

Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич ранее сообщил, что Минск обеспокоен ситуацией на границе с Незалежной. Он объяснил, что пограничная служба неоднократно фиксировала нарушения совместной границы Украиной. В Минске подчеркнули свою готовность к провокациям киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро 9 февраля.

Тема:
Спецоперация
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