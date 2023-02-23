Россия выразила готовность реализовать цели СВО политико-дипломатическим путем

Россия готова к разрешению украинского конфликта с помощью дипломатии, если таким образом будут достигнуты цели специальной военной операции (СВО). Такое заявление в интервью ТАСС сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Он отметил, что главным препятствием на этом пути является «абсолютно неконструктивная» позиция Киева.

По словам представителя дипведомства, с подачи Запада администрация президента Украины Владимира Зеленского открыто провозгласила курс на нанесение военного поражения России «на поле боя».

«Еще раз хотел бы напомнить, что мы готовы к достижению целей СВО — защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранению исходящих с ее территории угроз для безопасности России политико-дипломатическим путем», — сказал Галузин.

Москва не раз подчеркивала, что поддерживающие киевский режим западные страны не желают мирной жизни простым украинцам. Еще в начале февраля заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что за рубежом предпринимаются попытки выставить действия РФ «в максимально нелицеприятном свете».

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский еще осенью прошлого года специальным указом ввел запрет на переговоры с российской стороной.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. После очередного обострения на границах отделившихся от Украины Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), над регионом навис риск гуманитарной катастрофы — из-за регулярных артобстрелов ВСУ по жилым районам главы ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области уже находятся в составе России. Их присоединение к стране произошло после прошедших в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов по соответствующему вопросу.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Китай обозначил свою позицию по ситуации на Украине.