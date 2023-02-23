Телеведущая показала красоты курорта и провела небольшой румтур по своей роскошной вилле.

Телеведущая Ксения Собчак улетела в Дубай с сыном Платоном, мужем-режиссером Константином Богомоловым и его дочерью от бывшего брака Анной. Звездное семейство проводит в Арабских Эмиратах, по словам журналистки, детские каникулы. Поездка была запланирована ради ребят, но в роскошном отеле найдутся развлечения и возможность для отдыха и для взрослых.

Собчак и Богомолов выбрали для отпуска богатую виллу с собственным бассейном и прекрасными видами из окон. Условия и сервис впечатлили российскую звезду — персонал позаботился обо всем, вплоть до халатов с личными инициалами каждого гостя. В личном блоге Ксения Анатольевна с удовольствием продемонстрировала каждую комнату и поделилась эмоциями.

Ксения Собчак показала редкое фото сына Платона на отдыхе в Дубае. Фото: Instagram* / xenia_sobchak

«Вот и начались детские каникулы в наших школах! Прям другой уровень жизни! Дети в полном счастье! Мы тоже. Совсем другое ощущение, чем просто жить в номере, буду рассказывать о впечатлениях от детских каникул», — сообщила Собчак.

Дети, судя по снятым в апартаментах кадрам, действительно в восторге. Вслед за телеведущей они прошлись по всем комнатам виллы, восхищаясь каждым уголком. Собчак также сняла ребят лежащими на полу и от радости размахивающими руками. По словам знаменитости, на курорте есть все и для тусовок, и для размеренного пляжного отдыха под шатром. По ее мнению, Дубай — «лучшее место жить здесь и сейчас».

Ранее, писал 5-tv.ru, Ксения Собчак публично поскандалила с певицей Славой из-за эмиграции и взглядов на украинский конфликт.

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