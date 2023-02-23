Яковлева о постельных сценах с молодым актером: «Дожила до ролей комических старух»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 55

Актриса Яковлева рассказала о постельных сценах с молодым актером в кинокомедии «Дурдом»

Яковлева о постельных сценах с молодым актером: «Дожила до ролей комических старух»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Актриса не боится экспериментов, так что на седьмом десятке «включиться в эротический контекст» ей было нетрудно.

Алена Яковлева рассказала, каково в 61 год сниматься в постельных сценах с молодыми партнерами. Народная артистка РФ сыграла в комедии «Дурдом» актрису, у которой появился любовник с большой разницей в возрасте — этого персонажа воплотил на экране Роман Курцын. По словам дамы, работать с ним было интересно, а пикантные эпизоды снимались весело и без стеснения.

«Сейчас я дожила до ролей комических старух и тут вдруг приходится включаться в эротический контекст. А вообще, юмор — вещь достаточно тонкая. И здесь, действительно, главное — не перейти в пошлость, которую я сама не терплю», поделилась звезда с изданием Teleprogramma.pro.

По словам Яковлевой, в актерской профессии именно комедия обязывает работать более вдумчиво. Ситуацию важно видеть со стороны, она должна привлекать внимание, быть интересной в каждой детали. Поэтому, уверена актриса, «комедию нужно играть абсолютно серьезно, а трагедию — наоборот». Тогда каждая сцена будет действительно смешной и реалистичной.

Артистка и ее партнер по «Дурдому» увлеченно трудились над созданием образов своих персонажей. Яковлева отметила, что некоторые эпизоды по итогам отличались от первоначального вида в сценарии — что-то сыграно помягче, другое же наоборот утрировано. Звезда призналась, что справилась с задачей в основном за счет богатого профессионального опыта и гибкости Романа Курцева, оказавшегося весьма «пластичным» актером.

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