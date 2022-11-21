«Гостевой брак»: почему Гоша Куценко и Ирина Скриниченко не живут вместе

Гоша Куценко рассказал, что у них с женой — гостевой брак. Из-за чего супруги не живут вместе, подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Чтобы сохранить любовь, нужно расстояние и время, уверен звезда семейной комедии «Любовь-морковь» Гоша Куценко. Он поделился подробностями супружеской жизни с возлюбленной Ириной Скриниченко. Что говорят по этому поводу их дочери? Как звезда кино воспитывает наследниц, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«У меня растут две маленькие девчонки. Они знают, что я есть. Они любят меня, дружат со мной, побаиваются меня, но я очень редко их вижу», — признался 55-летний артист.

Гоша Куценко и его возлюбленная Ирина Скриниченко вместе уже двадцать лет, половину из которых находятся в официальном браке. Но несмотря на статус и двух дочерей, супруги предпочитают жить отдельно. Жена с девочками — за городом, глава семьи — в Москве. Причем, к такому решению оба пришли практически сразу как начали встречаться.

«Она посмотрела, как я живу, сказала: «Вот отлично, это тот человек, с которым я смогу долго жить, потому что он не будет мне мозолить глаза», — рассказал Куценко.

Отношение к гостевому браку, как называет свою жизнь с супругой глава семейства, у коллег по шоу-бизнесу оказалось неоднозначным.

«Когда ты хочешь отдохнуть от человека, я считаю, что это нормально. Когда это обоюдно, это еще больше, чем нормально», — поделился своей точкой зрения артист Дмитрий Красилов.

А вот солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев такое отношение в паре не поддерживает.

«Дебилизм, это не брак и не семья вовсе, гостевой брак — это смешно. Это ерунда!» — сказал музыкант.

Гоша Куценко объясняет, что у них с Ириной слишком разные графики. Он постоянно ездит на съемки, часто возвращается домой поздно, а на следующий день — спит и восстанавливает силы. В то время как Ирина просыпается рано утром и спешит по делам. На светские мероприятия Гоша тоже ходит один. Супруга не пришла даже на недавнюю премьеру фильма с его участием.

«Я предлагал ей, ей вставать в шесть утра детей везти в школу. Просто поздновато, вообще такую премьеру нужно днем делать. Конечно, пока дети в школе», — рассказал актер.

В последнее время Куценко приходится работать еще больше обычного. Весной этого года актер жаловался, что на нем висит долг в 24 миллиона рублей. Гоша брал деньги на съемки собственного фильма, пришлось даже заложить особняк. Но картина оказалась убыточной. Мужчина еле выкупил дом у банка. И до сих пор должен кредитору основную сумму.

«Я вам скажу так, актеры всегда нищие. Сколько бы ты не зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать», — посетовал Куценко.

У актера также скопились задолженности по налогам. Он не оплачивал пошлины на недвижимость и автомобиль с 2015 года. В общей сложности набежал миллион рублей. Куценко признается, что до сих пор не может рассчитаться.

«Да, гашу потихоньку, гашу. Помните. Гашу, гашу. Я это специально сказал публично, чтобы у меня в долг нее просили. Очень удобно говорить, ребята, у меня такие долги, сразу все», — пояснил он.

По словам актера, дочери Света и Женя уже привыкли, что он приезжает к ним лишь пару раз в неделю и не задают лишних вопросов. Гоша не сомневается, что для девочек главное — это мама, а папа нужен, чтобы привозить подарки и угощения. Звезда фильма «Балканский рубеж» делится: он души не чает в своих девочках. А те пользуются папиной любовью и в буквальном смысле вьют из брутального героя блокбастеров веревки.

«Я слабое звено в семье, я, конечно, их балую. Это и сладости, и игрушки», — поделился заботливый отец.

Куценко заявляет: ради близких готов на любые жертвы. Он вспоминает, как много лет назад рисковал жизнью, чтобы подарить Ирине дорогой автомобиль. За большой гонорар Гоша согласился исполнить опасный трюк.

«Слабое звено в семье»: как воспитывает своих дочерей Гоша Куценко

Артист неоднократно рассказывал, что предпочитает сам выполнять каскадерские трюки на съемках. Готов рисковать здоровьем. Но идти на эксперименты с внешностью категорически отказывается. Хотя когда-то очень давно Куценко согласился кардинально изменить прическу ради роли. Последствия этого поступка ощущает до сих пор.

«Я сбрил, по-моему, волосы лет 30 назад, одним из первых. Они у меня еще были, и я побрился налысо, когда мы снимали „Мама, не горюй“. Фарш невозможно провернуть назад, знаете? Вот так же и с волосами. Я брови тоже подстриг на съемках. Вот и они с тех пор не растут», — поделился артист.

Он ничуть не комплексует из-за отсутствия шевелюры. Гладко выбритая голова стала его визитной карточкой. Позже его примеру последовали многие знаменитые коллеги. Куценко говорит, что жене Ирине его лысина очень нравится. А чувства с каждым годом становятся только ярче. По словам артиста, гостевой брак ничуть не отражается на интимной сфере отношений. Гоша считает, что разлука, наоборот, способствует укреплению семьи.

«Может, мы так долго живем вместе, потому что между нами расстояние, мы скучаем, любим друг друга и обыденность не разрушает преград отчуждения», — по-философски рассуждает звезда.

Куценко уверен: у них с женой — полное взаимопонимание и настоящая любовь. А ей, как известно, не страшны никакие преграды.

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