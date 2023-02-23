«Это не спектакль»: названа причина переноса прощания с Чуриковой из «Ленкома»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 343

Глеб Панфилов назвал причину переноса прощания с Инной Чуриковой из «Ленкома»

«Это не спектакль»: названа причина переноса прощания с Чуриковой из «Ленкома»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Семья знаменитости посчитала неуважительной традицию прощаться с артистами на сцене.

Муж покойной актрисы Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов прокомментировал свое решение о переносе прощания со знаменитостью из тетра «Ленком Марка Захарова». Вдовец дал интервью сайту KP.RU, в котором раскрыл детали о смерти и похоронах великой артистки.

По его словам, на сцену должен выходить живой актер. Он отметил, что прощание — это печальное событие для родных и близких покойного, а гроб на сцене превращается в зрелище для «зевак».

«Картина, когда убитые горем родственники — на сцене, а в зрительном зале, развалившись, сидят случайные люди и пялятся, оскорбительна для усопшего. Прощание — это не спектакль», — объяснил Панфилов.

Супруг Инны Чуриковой добавил, что вместе с сыном Иваном они не приняли традицию прощания с артистом на сцене. Поэтому семья знаменитости пересмотрела решение.

«В храме совсем другое восприятие. Там люди по-другому себя ведут. Это дань уважения усопшему», — подчеркнул режиссер.

Панфилов отметил, что причиной смерти Чуриковой стало переутомление. Вдовец считает, что актриса отдала себя искусству. Чтобы увековечить память жены, он намерен выпустить книгу об Инне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет супруг Чуриковой после ее смерти.

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