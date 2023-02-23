«Это не спектакль»: названа причина переноса прощания с Чуриковой из «Ленкома»
Глеб Панфилов назвал причину переноса прощания с Инной Чуриковой из «Ленкома»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Семья знаменитости посчитала неуважительной традицию прощаться с артистами на сцене.
Муж покойной актрисы Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов прокомментировал свое решение о переносе прощания со знаменитостью из тетра «Ленком Марка Захарова». Вдовец дал интервью сайту KP.RU, в котором раскрыл детали о смерти и похоронах великой артистки.
По его словам, на сцену должен выходить живой актер. Он отметил, что прощание — это печальное событие для родных и близких покойного, а гроб на сцене превращается в зрелище для «зевак».
«Картина, когда убитые горем родственники — на сцене, а в зрительном зале, развалившись, сидят случайные люди и пялятся, оскорбительна для усопшего. Прощание — это не спектакль», — объяснил Панфилов.
Супруг Инны Чуриковой добавил, что вместе с сыном Иваном они не приняли традицию прощания с артистом на сцене. Поэтому семья знаменитости пересмотрела решение.
«В храме совсем другое восприятие. Там люди по-другому себя ведут. Это дань уважения усопшему», — подчеркнул режиссер.
Панфилов отметил, что причиной смерти Чуриковой стало переутомление. Вдовец считает, что актриса отдала себя искусству. Чтобы увековечить память жены, он намерен выпустить книгу об Инне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет супруг Чуриковой после ее смерти.
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