Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение на юге страны

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Рита Миронова
Рита Миронова 169

Воздушное судно разбилось в городе Бафт. Всего на борту находилось 16 человек.

Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение на юге страны

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency

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Вертолет с министром спорта Ирана Хамидом Саджади разбился при посадке в городе Бафт, в южной провинции Керман. Об этом пишет иранское информационное агентство IRNA.

На данный момент известно, что в результате крушения погиб советник министра Эсмаил Ахмади. Его доставили в больницу с тяжелыми ранениями, но не смогли спасти. Сам министр доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг. Его состояние оценивают как стабильное.

На борту вертолета находились еще несколько человек. Они получили ранения.

«В этом инциденте пострадали 16 человек, в их числе 12 пассажиров и четыре члена экипажа. Вертолет падал с высоты от десяти до 15 метров», — сообщил агентству Tasnim представитель общества Красного Полумесяца провинции Керман.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры жесткой посадки вертолета в Кузбассе. В результате аварии погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы. Всего на борту находились шесть человек.

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Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение на юге страны

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