Пегова пожаловалась на жуткого преследователя: «Знает номер машины и адрес дома»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 15

Актриса призналась, что навязчивый поклонник знает о ней все — от этого порой страшно выходить из дома.

Пегова пожаловалась на жуткого преследователя: «Знает номер машины и адрес дома»

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Актриса Ирина Пегова пожаловалась на преследование со стороны неадекватного поклонника. 44-летняя звезда привыкла к повышенному вниманию публики, но этот человек перешел все возможные границы. По словам артистки, она с радостью общается с фанатами, но среди них довольно много «странных и даже жутких» людей. Чрезмерная настойчивость этих почитателей всерьез пугает, призналась она в интервью журналу «Караван историй».

«Один человек знает уже и номер моей машины, и адрес, где я раньше жила, и где я сейчас живу. Приезжает и просто звонит в дверь. А при встрече может сказать: „А давай с тобой встретим Новый год!“ Это уже довольно долго продолжается. И ничего с этим нельзя сделать. Мне кажется, все это не в рамках разумного. Это неприятно», — поделилась Пегова.

К счастью, отмечает знаменитость, не все поклонники заставляют ее бояться переходить порог собственного дома. Одна из них, например, стала ей приятельницей. Некая Александра из Риги не только бывала на спектаклях, но и устраивала актрисе сюрпризы, после чего женщины подружились.

Авантюризм привлекает Пегову — это любовь к приключениям, которая свойственна и ей самой. Как рассказала актриса, большой авантюрой стало ее поступление в столичный ГИТИС. Когда Пегова училась в нижегородском театральном училище, параллельно работая уборщицей, она украла собственные документы из кабинета. Другого способа сбежать из учебного заведения не нашла, к тому же имела доступ во все помещения, так как мыла в них полы. Исполнение плана, может быть, и спорное, но решение оказалось, очевидно, верным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ирина Пегова намекнула на новые отношения с загадочным очаровательным мужчиной.

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