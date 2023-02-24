Президента Украины Владимира Зеленского уличили в незнании географии

Глава Незалежной также в очередной раз отметил важность поддержки Киева со стороны Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский опозорился на весь мир, когда заявил в ходе пресс-конференции об отсутствии общей границы между США и России.

Он также отметил важность поддержки Киева со стороны Запада. Глава Незалежной объяснил, что ни одна страна мира, за исключением США, не смогла бы выстоять в противостоянии с РФ в одиночку, без помощи извне.

«Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Россией», — сказал он.

Граница РФ и США проходит в водах Берингова пролива, ее протяженность составляет 49 километров.

Ранее на пресс-конференции Владимир Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию конфликта всего лишь «размышлениями». Также он добавил, что верит в победу Украины в том случае, если западные партнеры сдержат свое слово и выполнят «домашнее задание».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Зеленский опозорился в интервью журналисту из США, отвечая на вопрос о НАТО.