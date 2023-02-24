«Поняла, что это конец!» — Катя Лель рассказала, как оказалась одна в джунглях
Певица Катя Лель рассказала, как осталась одна в джунглях на Бали
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица рассказала, что тогда ей помогли справиться со страхом мантры.
Катя Лель рассказала о том, как оказалась совершенно одна посреди джунглей в ураган. Это произошло во время отдыха на Бали. Тогда певица решила переехать в виллу поближе к природе, еще не зная, какая ее там ждет опасность.
«Я переехала на виллу среди джунглей. Выключили свет, вдруг не стало воды, сильный дождь. Я поняла, что это конец! Я стала ставить мантры, чтобы победить тревожность и страх. Ты как будто один на один в этой вселенной с животным миром. Отпад, как страшно было!» — рассказала Лель в эфире YouTube-шоу Epic Fighting Championship.
Катя Лель уверяет, что уже не одно десятилетие общается с инопланетными существами. По ее словам, они регулярно приходят к ней. Видимо, в момент, когда Лель осталась одна посреди джунглей в непогоду, ее неземные друзья предпочли воздержаться от визита, отмечает 7Дней.ru.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Кабанов раскритиковал Катю Лель за слова про встречу с НЛО.
- 23 февр
- В Приэльбрусье начали принудительно спускать снежные лавины из-за непогоды
- 17 февр
- Занесенной снегом Кубани грозят наводнения из-за обильных дождей
- 17 февр
- От юга до севера: метели и гололед «атаковали» регионы России
- 16 февр
- На юге — метели, в Мурманске — северное сияние: природа продолжает удивлять россиян
- 15 февр
- Некурортная погода: в Сочи пришли сильнейшие метели
- 15 февр
- На Камчатке объявлена опасность схода лавин и штормовое предупреждение
- 14 февр
- Десятки аварий спровоцировала метель на Ставрополье. Есть погибший
- 14 февр
- В Петербург пришла «фальшивая» весна
- 13 февр
- Сильнейшая метель накрыла Норильск, парализовав целый город
- 9 февр
- В Воркуте произошел настоящий снежный «апокалипсис»
86%
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?