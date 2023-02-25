Рената Литвинова отчиталась о причине возвращения в Россию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 220

Сбежавшая из страны артистка сразу после приезда объяснила причину, но почему-то продолжает информировать общественность о причинах возвращения в Россию.

Рената Литвинова отчиталась о причине возвращения в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Markalova

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Рената Литвинова, сбежавшая из России на фоне спецоперации, во второй половине февраля сообщила о своем возвращении. Тогда актриса сразу же назвала причину — вернулась она к маме, чтобы отпраздновать ее день рождения.

«Еду к маме на день рождения», — написала тогда Литвинова.

А 23 февраля знаменитость выложила архивное фото, на котором запечатлена с матерью и еще раз публично поздравила своего близкого человека.

Впрочем, одним общением с семьей дело не ограничилось. Следующий же пост — рекламный. Сейчас знаменитость находится в столице, продвигая продукцию московского дизайнера. Видимо, для проживания во Франции очень нужны деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли сбежавшая из РФ Рената Литвинова добиться успеха за границей.

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