Рената Литвинова отчиталась о причине возвращения в Россию

Рената Литвинова, сбежавшая из России на фоне спецоперации, во второй половине февраля сообщила о своем возвращении. Тогда актриса сразу же назвала причину — вернулась она к маме, чтобы отпраздновать ее день рождения.

«Еду к маме на день рождения», — написала тогда Литвинова.

А 23 февраля знаменитость выложила архивное фото, на котором запечатлена с матерью и еще раз публично поздравила своего близкого человека.

Впрочем, одним общением с семьей дело не ограничилось. Следующий же пост — рекламный. Сейчас знаменитость находится в столице, продвигая продукцию московского дизайнера. Видимо, для проживания во Франции очень нужны деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли сбежавшая из РФ Рената Литвинова добиться успеха за границей.