Правила для шашлыка и бесплатный вывоз мусора: как изменятся законы РФ в марте

Первый месяц весны очень богат на изменения.

С марта в российском законодательстве произойдет очень много изменений. Например, новые правила о поведении на дачах, разрешение на покупку рецептурных лекарств в Интернете и многое другое. О том, какие еще нововведения ждут россиян, рассказывает «Российская газета».

Новые регионы — новые пенсии

Все меры социальной поддержки, в том числе и пенсии с марта 2023 года будут доступны и жителям новых российским регионов — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения субъектов в состав Российской Федерации.

Лекарства по рецепту онлайн

В Москве, Подмосковье и Белгородской области с марта планируется трехлетний эксперимент по продаже лекарственных препаратов по рецепту через интернет. Аптеки будут участвовать в нем добровольно, а покупатели смогут приобрести необходимый препарат по электронному рецепту.

Единственное, из данного эксперимента исключили препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также ряд других.

Повышение акцизов на сигареты и вейпы

С 1 марта ставки акцизов на сигареты в России повысятся на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%. Более того, табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 119 рублей. Более того, Минсельхоз поднял на 2 рубля и единую минимальную цену (ЕМЦ) на табачную продукцию. Новая цена будет действовать до конца 2023 года.

Маркировка алкоголя и одежды на маркетплейсах

С 1 марта в России начнется поэтапный переход на обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков, а маркетплейсам будет запрещено продавать без маркировки одежду из натуральной кожи, трикотажные блузки, верхнюю одежду, а также постельное, столовое, кухонное и туалетное белье.

Контроль за мукой и готовыми завтраками

В марте производители продуктов переработки зерна России должны присоединиться к Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна (ФГИС «Зерно»).

Это коснется производителей риса, муки, крупы из зерновых культур (ячмень, овес, пшеница и др.), отрубей, готовых завтраков с использованием зерновых, крахмала.

Уехал из дома — за мусор не платишь

Жители смогут требовать перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу: при временном отсутствии дома жители могут попросить перерасчет за мусор, если предоставят подтверждающие свое отсутствие документы. При этом плата уменьшится пропорционально тому, сколько жителей не проживало в помещении. Отсутствовать нужно не менее пяти дней.

Строгие правила по управлению электросамокатами

В России появятся четкие правила для управления электросамокатами, моноколесами и прочими гироскутерами. Кроме того, на дорогах появятся новые знаки.

Согласно новым правилам дети до 14 лет могут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Старше 14 лет — только по велодорожкам.

Новые правила готовки шашлыков на дачах

С первым месяцем весны вступят в силу новые правила сжигания листвы и мусора, установки мангалов на дачных участках.

При использовании открытого огня в металлической емкости (бак, бочка) для сжигания, например, сухой травы и веток место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до зданий, сооружений и иных построек; а также в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса; зона очистки вокруг — пять метров.

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