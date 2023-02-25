Лже-бывшая Мэрилина Мэнсона созналась, что ложно обвинила рок-звезду в изнасиловании

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Эшли Смитлайн призналась, что солгала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона

Лже-бывшая Мэрилина Мэнсона созналась, что ложно обвинила рок-звезду в изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

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Оказалось, что девушка поддалась на манипуляции бывшей жены артиста Эван Рэйчел Вуд.

Известная модель Эшли Морган Смитлайн все-таки отозвала обвинения в насилии против певца Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщает People.

Оказалось, что он обманула общественность из-за давления со стороны бывшей невесты артиста, актрисы Эван Рэйчел Вуд.

«Эван спросила, совершал ли он со мной такие действия, как порка, связывание, сковывание цепями, клеймение, домогательства во время сна, избиение, изнасилование и прочее. Когда я ответила, что нет, ничего подобного со мной не случалось, она сказала, что я, возможно, не помню, но это не значит, что ничего не было», — заявила модель.

Также она упомянула актрису Эсме Бьянко, которая тоже обвиняла Мэнсона в насилии.

В конце концов, она призналась, что их сексуальные отношения с музыкантом были краткосрочными и по обоюдному согласию в ноябре 2010 года.

До этого она заявляла, что Мэнсон метал в нее ножи, сломал нос, кусал, резал ее тело ножом и засовывал свой кулак ей в рот во время секса, а также насиловал во время сна.

Тогда представители музыканта все обвинения отвергли, но все поверили Эшли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мэрилин Мэнсон заключил мирное соглашение с Эсме Бьянко по иску об изнасиловании.

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