Экс-участник «Дома-2» Чуев признался в неостывших чувствах к Марине Африкантовой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Андрей Чуев заявил, что до сих пор любит экс-звезду «Дома-2» Марину Африкантову

Экс-участник «Дома-2» Чуев признался в неостывших чувствах к Марине Африкантовой

Фото: Instagram* / marina_afrika

Читайте нас в: Дзен Новости

В свое время пара рассталась, и блондинка вышла замуж за другого участника телестройки — Романа Капаклы. Однако и этим отношениям, видимо, пришел конец.

Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев, проживающий сегодня с семьей в Египте, признался, что до сих пор любит Марину Африкантову, с которой на проекте у него был роман.

В свое время пара рассталась, и Африкантова вышла замуж за Романа Капаклы, который младше ее на десять лет. Однако недавно в семье разразился скандал с изменой.

Оказалось, что блондинка застала супруга в постели с еще одной звездой «Дома-2» Татьяной Мусульбес. Подписчикам Африкантова пожаловалась, что отношения с Капаклы у нее до этого по непонятной причине разладились, и вот все встало на свои места.

Чуев, узнав о расставании бывшей возлюбленной с супругом, решил прокомментировать ситуацию, причем сделал это в издевательской манере. Предприниматель с сарказмом высказался в адрес Африкантовой и дал понять, что не верит в ее расставание с Капаклы. По мнению Чуева, пара просто решила заработать на каком-нибудь курсе или марафоне и устроила скандал для пиара.

«Африкантова рассталась с Ромой. До сих пор люблю Марину, поэтому и злорадствую. Чтобы меня не забыли, надо хайпануть. Для всех остальных просто поржать», — язвительно написал Чуев.

Однако подписчики бывшего участника телестройки осудили его. Они отметили, что Чуев повел себя не по-мужски, высмеивая бывшую девушку, у которой разваливаются отношения. Тем более что у самого Чуева, судя по всему, в этом смысле все в порядке.

В ноябре стало известно, что звезда «Дома-2» Марина Африкантова сняла жилье в Дубае за баснословные деньги. Телеведущая и ее возлюбленный Роман Капаклы потратили на аренду 250 тысяч рублей только за один месяц проживания. При этом звезда «Дома-2» призналась, что они с мужем хотят эмигрировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-звезда «Дома-2» Надежда Ермакова ждет ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:23
Экс-жена мужа Топурии вспомнила, как возлюбленный бросил ее с больной дочкой
1:05
Кость в горле НАТО: почему Запад обратил свой хищный взгляд на Приднестровье
0:47
Экс-участник «Дома-2» Чуев признался в неостывших чувствах к Марине Африкантовой
0:29
Русская смекалка: как Москва адаптировала экономику на фоне санкций
0:13
Огненная женщина: Моника Белуччи впервые вышла в свет после слухов о новом романе
23:55
Кириенко: российские педагоги выступают на линии фронта за будущее страны

Сейчас читают

Советник врио главы ДНР Ян Гагин: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
«Увернуться от падающих западных экономик»: чем опасен десятый пакет санкций против РФ
Упал, встал, пошел дальше: Байден снова «не дружит» с ногами и лестницами
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023