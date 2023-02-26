Ни стыда, ни совести: в чем интерес Джо Байдена поддерживать конфликт на Украине

Только ли деньги интересуют президента США? Может, есть что-то более весомое?

К новым президентским выборам Джо Байдену исполнится 82 года. Что может заставить американцев все-таки проголосовать за такого опытного политика? Решить внутренние проблемы он вряд ли сможет, но некие внешнеполитические победы, как козырь, видятся единственной возможностью. То есть успех на Украине — это единственное, что может обеспечить Байдену переизбрание. И это плохо, потому, что это делает позицию Вашингтона более радикальной. Но это и хорошо, потому что малейшие неудачи будут раскачивать республиканцы, тот же Трамп, себе, да и нам немного на пользу.

На уходящей неделе неоднократно звучал вопрос: почему какая-нибудь сверхзвуковая ракета не прилетела в этот день в Киев? Действительно, прогуливавшиеся два персонажа серьезно усложняют решение украинского конфликта. Но в случае агрессии против лидера США, каким бы он ни был, Штаты применили бы против России все силы и средства. Это однозначно было бы поводом для войны полновесной между Россией и США, а значит, повлекло бы катастрофические последствия.

Согласитесь, губить российские города из-за 80-летнего американского президента — неравноценно. Более того, Байден съездил в Киев с разрешения Москвы. Обо всех подробностях расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Где правда и у кого выгода?

США в эти дни и сами полыхают без всякой Украины. В Огайо техногенная катастрофа — одна за другой. Сначала с рельсов сошел товарняк с химикатами. Потом еще рванул меткомбинат. Вода отравлена, погибают животные, неизлечимые болезни у людей. Но где же Президент США?

А он сделался отцом совсем другой нации, точнее сказать — старейшиной. Растрогал Зеленского до слез. И пошел бесстрашно щеголять по центру Киева в желто-синем галстуке и под вой сирен. Хотя для воздушной тревоги в украинской столице в этот день не было никаких оснований: налетов, вроде как, не предвиделось. Зато какое эффектное появление под камеры всех мировых агентств.

«Стоит Киев и стоит Украина. Демократия стоит. Американцы и весь мир поддерживают вас», — заявлял Байден на публику.

А по-другому было бы не устоять. Очередное подтверждение того, что Украина зависит от американцев: Зеленский, еще немного, и уступил бы ему свое место».

Возможно, для кого-то этот визит стал полнейшей неожиданностью, но только не для жителей блокированного с самого утра Киева, и уж тем более не для России, которую благоразумно предупредили, в чем расписался советник Байдена по нацбезопасности. Иначе — того и гляди, стал бы «законной целью». У него даже в этот раз вместо Air-force — Rail-force one: Джо Байден добирался до Киева в бронепоезде.

«Охранников там было куда больше, чем мы можем с вами вообразить, скорее всего, в штатском. А цель Байдена предельно ясна. Нет, нет, он никакой не гегемон, он такой же — из народа», — отметил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Но на Украине ему в самом же деле поклоняются. На так называемой «аллее смелости» в Киеве открыли прижизненную мемориальную плиту с именем Джо Байдена. Будет на ком оттоптаться по случаю. А пока это — не то очередная американская многоходовка, не то — начало президентской гонки — предвыборное турне. И опять на крови.

«Весь этот маскарад с одеждой в цветах флага Украины являются чистой воды пиаром. Их милые наряды мало, что делают на благо Украины», — выразил уверенность политолог Айк Хамер.

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. В багаже Байдена очередной пакет военной помощи Украине на сотни миллионов долларов, боеприпасы и HIMARS. Это значит, что венки и соболезнования, с которыми он пришел к мемориальной стене в честь погибших в боевых действиях украинских солдат, явно не будут последними.

«США любят влезать в чужие страны, хотя у самих в стране довольно плохи дела. Они даже не пробовали построить диалог с Россией. Они просто хотят продолжать свою агрессивную международную политику», — подчеркнул экономист Ричард Вернер.

А если и говорить с Москвой, то заочно и предварительно забравшись вот в такой бункер из пуленепробиваемого стекла. Это уже запланированная часть программы — трехдневный визит в Варшаву. Местных жителей накануне тщательно протрясли, отобрав все имеющееся у них оружие. Никакого доверия к союзникам.

«Джо Байден точно свои владения объезжает, и вот, под его, наверняка, пламенную речь этим вечером выделили целый королевский замок в Варшаве», — показал корреспондент «Известий».

Что примечательно: в тот же день, что и послание российского президента, с разницей всего в несколько часов — Байден как нарочно подгадал время и место для словесной дуэли с Владимиром Путиным. Выпалив за раз сразу все свои ложные страхи и русофобские предубеждения — чуть ли не пятую статью устава НАТО порывается применять.

«Мы будем защищать буквально каждый дюйм НАТО. Каждый дюйм НАТО. Я с нетерпением жду обсуждения и следующих шагов, которые мы можем предпринять вместе, чтобы сохранить наш альянс сильным и продолжать сдерживать агрессию», — заявлял пожилой американский демократ.

Не обошлось и без специальных гостей. Президент Молдавии Майя Санду сначала была замечена на выступлении Байдена. А потом уже и на встрече с ним тет-а-тет. Отдалась США целиком — за деньги и «особую американскую энергетику», которая навязывается всей Европе сейчас вместо более доступной российской. Теперь боготворит спасителя ответных пламенных речах. Ничто иное, как очередной конвой под видом гуманитарной помощи. А еще говорят, что это Россия в Молдавии что-то затевает.

«Когда Молдавия говорят, что Россия готовит там госпереворот, пусть вспомнят о том, что сделали с ними НАТО. И подобные заявления — все блеф», — добавил политолог Хамер.

И потом еще избавься от этой зависимости! Польша уже испещрена военными базами США и многотысячным контингентом, но президенту Дуде все мало американского присутствия — требует дальнейшего расширения. А сами США не одной только Польшей хотят заправлять, Байден собирает в Варшаве всю «бухарестскую девятку» — Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия. Восточно-европейский фланг НАТО в полном составе, собранный американцами в еще один грозный кулак еще в 2014 году сразу после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Но как ни в чем ни бывало Байден продолжает со сцены уверять уже непосредственно россиян, что им ничего не грозит.

«Запад не планирует нападать на Россию, как сказал сегодня Путин. Все просто: если Россия перестанет наступать на Украину, то война закончится», — снова шокировал общественность пожилой президент США.

Кому-то это даже навеяло слишком ужасные воспоминания — «где-то мы это уже слышали», а именно, в гитлеровских агитках, которые примерно так же начинались: «Германия не желала войны».

А тем временем, жители Огайо вовсю сочиняют свои листовки, обращенные лично к Байдену, перекрашивая на карте свой пострадавший от техногенных катастроф штат в цвета украинского флага. Может, так им тоже будет оказана хоть какая-то помощь от президента, который по итогам своего турне едва не покинул Варшаву через нарисованную дверь на сцене, а потом чуть не скатился кубарем с трапа, запнувшись при посадке в самолет. Его самого кто бы поддержал.