Полянский: Запад давил на другие страны при голосовании по резолюции против РФ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 104

Дипломат обратил внимание на странное стечение обстоятельств во время очередной сессии Генассамблеи ООН.

Полянский: Запад давил на другие страны при голосовании по резолюции против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Запад давил на другие страны в голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН. Об этом в Telegram-канале сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил, что количество голосов «за» едва не стало историческим рекордом. Положительное решение по резолюции против РФ приняла 141 страна.

«Методы достижения результата опять „ковбойские“, коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников „за глаза“, просили не обижаться и войти в положение», — говорится в сообщении Полянского.

Он также добавил, что заседание Генассамблеи было прервано почти за 40 минут до обеда, а через пару часов продолжилось.

«За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук. Осадочек неприятный остался у всех», — резюмировал дипломат.

Три дня назад в ООН в ходе специальной сессии по вопросам Украины приняли антироссийскую резолюцию «О принципах справедливого мира». Против подготовленного Западом документа выступили семь государств, а 32 страны воздержались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как еще американские политики хотят навредить России.

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