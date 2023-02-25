К нам едет ревизор: зачем Блинкен посетит Индию и Казахстан

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 169

Политолог Светов: Блинкен едет в Индию и Казахстан, чтобы «обработать» их против России

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Leon Kuegeler/photothek.de; © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Американские политики ищут брешь, которая поможет им навредить российской стороне. Куда именно могут ударить?

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит страны Средней Азии и Индию, чтобы склонить их против России. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог и журналист Юрий Светов. По словам собеседника, сейчас эти государства активно «обрабатывают». В качестве примера он приводит голосование в ООН, где приняли резолюцию, осуждающую действия РФ. В частности, «за» проголосовала 141 страна, против было семь государств, а больше 30 воздержались.

«Надо посмотреть, голосовал ли Казахстан против, Узбекистан и Индия. Индия наверняка воздержалась. <…> Казахстан начал нефтяные поставки в Германию, на завод, который всегда работал на российской нефти, еще с советских времен он был налажен. Теперь, когда поставки прекратились, это будет делать Казахстан. Там нефте- и газодобывающие фирмы принадлежат иностранцам. Поэтому есть рычаги воздействия», — сказал Светов.

Он добавил, что американский госсекретарь наверняка что-то пообещает государствам при так называемой «обработке». По замечанию Светова, они входят с Россией в союзнические организации, однако их действия порой прямо противоположны.

До этого в СМИ появилась информация о предстоящей официальной поездке Блинкена в Казахстан. Визит состоится 28 февраля. Ранее 5-tv.ru писал, в чем в МИД России обвинили Блинкена.

Тема:
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