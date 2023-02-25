К нам едет ревизор: зачем Блинкен посетит Индию и Казахстан

Политолог Светов: Блинкен едет в Индию и Казахстан, чтобы «обработать» их против России
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Leon Kuegeler/photothek.de; © РИА Новости; 5-tv.ru
Американские политики ищут брешь, которая поможет им навредить российской стороне. Куда именно могут ударить?
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит страны Средней Азии и Индию, чтобы склонить их против России. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог и журналист Юрий Светов. По словам собеседника, сейчас эти государства активно «обрабатывают». В качестве примера он приводит голосование в ООН, где приняли резолюцию, осуждающую действия РФ. В частности, «за» проголосовала 141 страна, против было семь государств, а больше 30 воздержались.
«Надо посмотреть, голосовал ли Казахстан против, Узбекистан и Индия. Индия наверняка воздержалась. <…> Казахстан начал нефтяные поставки в Германию, на завод, который всегда работал на российской нефти, еще с советских времен он был налажен. Теперь, когда поставки прекратились, это будет делать Казахстан. Там нефте- и газодобывающие фирмы принадлежат иностранцам. Поэтому есть рычаги воздействия», — сказал Светов.
Он добавил, что американский госсекретарь наверняка что-то пообещает государствам при так называемой «обработке». По замечанию Светова, они входят с Россией в союзнические организации, однако их действия порой прямо противоположны.
До этого в СМИ появилась информация о предстоящей официальной поездке Блинкена в Казахстан. Визит состоится 28 февраля. Ранее 5-tv.ru писал, в чем в МИД России обвинили Блинкена.
- 25 февр
- Воевавший в Афганистане американский наемник ликвидирован на Украине
- 25 февр
- В США предрекли Украине «самый разрушительный год»
- 25 февр
- Беженка из Украины оставила мужа и поселилась в доме британского министра
- 25 февр
- Наводчик объяснил, почему Т-90М «Прорыв» уничтожат Abrams: «Прилетит, пока заряжает»
- 25 февр
- Байден исключил передачу Киеву истребителей F-16 в обозримом будущем
- 25 февр
- Макрон и Шольц призвали Зеленского возобновить переговоры с Россией
- 24 февр
- Как начиналась спецоперация: хронология событий 24 февраля 2022-го
- 24 февр
- Что произойдет, если ВСУ вторгнутся в Приднестровье — ответ военного эксперта
- 24 февр
- Премьер Польши заявил о поставке первой партии танков Leopard 2А4 Украине
- 24 февр
- Российские военные освободили Берховку под Артемовском
Читайте также
86%
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?