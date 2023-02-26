Зеленский направит США свой новый «список желаний»: дорогие «хотелки»?

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Рита Миронова
Рита Миронова 54

CNN: Зеленский хочет отправить США список необходимого Киеву вооружения

Зеленский направит США свой новый «список желаний»: дорогие «хотелки»?

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apai

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Президент Украины Владимир Зеленский собирается направить США список вооружения, которое нужно Киеву. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным источника СМИ, Зеленский заявил о намерении передать свой список на встрече с американским конгрессменом Майклом Макколом и другими членами Палаты представителей от республиканцев. Среди необходимого Украине оружия — истребители F-16, которые, по мнению Зеленского, помогут как можно быстрее закончить вооруженный конфликт.

«У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили, прежде всего, о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. Он предоставит делегации список оружия, которое необходимо Украине для победы», — заявил Маккол.

На этой неделе президент США Джо Байден посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. В тот же день в Белом доме анонсировали новые санкции в отношении России, а американский лидер объявил об очередной поставке оружия Украине не менее чем на 500 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что входит в новый пакет военной помощи Украине от США.

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