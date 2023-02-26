Пересильд вышла на связь после слухов о болезни: «Коплю силы»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 211

Знаменитая актриса работает почти без перерывов. Неужели сложный график дал «побочки» в виде проблем со здоровьем?

Пересильд вышла на связь после слухов о болезни: «Коплю силы»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Юлия Пересильд — одна из женщин, совершивших настоящий прорыв. Ради съемки фильма селебрити отправилась в открытый космос вместе с профессионалами. За этим путешествием, кажется, наблюдал весь мир. Однако кроме положительных эмоций были и негативные моменты. Так, например, любимица миллионов жаловалась на общее недомогание, боли в разных частях тела, которые не отпускали ее многие месяцы после длительного тура.

Пропав из социальных сетей, женщина, сама того не желая, спровоцировала слухи о своем тяжелом самочувствии. Но, к счастью, оказалось все не так плохо.

Прервав долгое молчание, Пересильд выложила в личном блоге фото с пляжа. Никаких намеков на недомогание: перед фанатами селебрити с идеальной точеной фигуркой и потрясающим загаром.

«Коплю силы…» — написала Юлия, вероятно, в ожидании больших проектов.

Юлия Пересильд похвасталась идеальной фигуройЮлия Пересильд похвасталась идеальной фигурой. Фото: Instagram* / juliaperesild

Впрочем, слухи о болезнях, скандалах, разводах, примирениях и прочих человеческих переживаниях Пересильд мало волнуют. Звезда как-то призналась, что, заходя в интернет, и смеется, и плачет. А однажды даже подумала о том, чтобы составить «черный список», куда можно внести всех тех, кому следует отомстить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Юлия Пересильд подтвердила романтические отношения с известным актером.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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