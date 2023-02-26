Врачи сообщили об улучшении показателей Романа Костомарова

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 4 635

Спортсмен находится в стабильном состоянии, за ним круглосуточно наблюдают медики. Каковы прогнозы?

Врачи сообщили об улучшении показателей Романа Костомарова

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Роман Костомаров находится в стабильном состоянии, показатели его здоровья стали улучшаться. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным к этой минуте, спортсмен стабилен. Выяснилось, что показатели улучшались и минувшим вечером, и ночью. Кроме того, отметил информатор, за последние дни Костомарову была несколько раз очищена кровь, что, несомненно, являлось одним из факторов, приведших к положительной динамике.

Сейчас фигурист под внимательным наблюдением врачей. Его анализам уделяют особое внимание, чтобы не допустить очередного ухудшения после резкой положительной динамики.

На этой неделе появилась информация, что отек перешел в голову Костомарова. До этого на фоне сепсиса он перенес два инсульта, которые вызвали другие осложнения и затруднили ход лечения.

Роман Костомаров под наблюдением врачей с 10 января: в тот день он попал в больницу с пневмонией, которая впоследствии привела к некрозу, вторичному менингиту, фиброзу и еще нескольким осложнениям. Из-за начавшейся гангрены спортсмену ампутировали часть одной стопы, часть другой — зачистили. Позднее пришлось ампутировать и кисти на обеих руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о слепоте Романа Костомарова оказалась ложью.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:09
Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части
11:52
«Ноги раздвигаются, чего желаю многим»: Волочкова в шпагате попросила не ставить ей диагнозы
11:37
Давайте строить бизнес дома: политолог объяснил, почему Россия и Запад не договорятся
11:23
Пересильд вышла на связь после слухов о болезни: «Коплю силы»
11:11
Путин назвал страны НАТО косвенными соучастниками преступлений на Украине
10:56
Зеленский направит США свой новый «список желаний»: дорогие «хотелки»?

Сейчас читают

Врачи сообщили об улучшении показателей Романа Костомарова
🧙‍♀ Гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Прощеное воскресенье: как понять, что прощение «сработало»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023