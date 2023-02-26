Врачи сообщили об улучшении показателей Романа Костомарова

Роман Костомаров находится в стабильном состоянии, показатели его здоровья стали улучшаться. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным к этой минуте, спортсмен стабилен. Выяснилось, что показатели улучшались и минувшим вечером, и ночью. Кроме того, отметил информатор, за последние дни Костомарову была несколько раз очищена кровь, что, несомненно, являлось одним из факторов, приведших к положительной динамике.

Сейчас фигурист под внимательным наблюдением врачей. Его анализам уделяют особое внимание, чтобы не допустить очередного ухудшения после резкой положительной динамики.

На этой неделе появилась информация, что отек перешел в голову Костомарова. До этого на фоне сепсиса он перенес два инсульта, которые вызвали другие осложнения и затруднили ход лечения.

Роман Костомаров под наблюдением врачей с 10 января: в тот день он попал в больницу с пневмонией, которая впоследствии привела к некрозу, вторичному менингиту, фиброзу и еще нескольким осложнениям. Из-за начавшейся гангрены спортсмену ампутировали часть одной стопы, часть другой — зачистили. Позднее пришлось ампутировать и кисти на обеих руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о слепоте Романа Костомарова оказалась ложью.