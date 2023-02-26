«Ноги раздвигаются, чего желаю многим»: Волочкова в шпагате попросила не ставить ей диагнозы

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Полина Долгова
Полина Долгова 332

Волочкова в домашнем шпагате попросила не ставить ей диагнозы

«Ноги раздвигаются, чего желаю многим»: Волочкова в шпагате попросила не ставить ей диагнозы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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«Фирменный шпагат» Анастасии Волочковой уже, кажется, видели все. Однако балерина не устает удивлять. В этот раз дива раздвинула ноги, сидя на шикарном диване у себя дома. Фотографию Волочкова выложила в Instagram* и в подписи обратилась к злопыхателям, которые ставят ей диагнозы.

«Не переживайте. У меня все прекрасно. Шпагат на месте. Ноги раздвигаются на полный размах при различных обстоятельствах, чего желаю многим», — написала артистка.

Пользователи уже давно волнуются о здоровье балерины. Они опасаются психических и физических отклонений у любимицы публики, а также говорят, что у нее, возможно, алкогольная зависимость. Но Волочкова считает, что она в прекрасной форме и здорова.

«Кому неймется, завидуйте молча и кусайте локти. А если что-то вам во мне не нравится, отпишитесь и идите лесом», — посылает балерина.

Несколько лет назад Анастасией Волочковой восхищалась общественность, ей рукоплескали лучшие театры. Сейчас же ее имя все чаще связывают со скандалами и эпатажным поведением. Шпагат 47-летней Волочковой стал изюминкой звезды, она показывает его и в купальнике на пляже, и на яхте и в спортзале.

Анастасия Волочкова показала растяжку, сидя на диванеАнастасия Волочкова показала растяжку, сидя на диване. Фото: Instagram* / volochkova_art

Несмотря на то, что Волочкова выглядит прекрасно, она вызывает негатив со стороны подписчиков.

«Ноги раздвигаются при различных обстоятельствах… Это дно»;

«О, Настя. Спасибо, что не в трусах!»;

«А зачем нам локти кусать? Мы тут чисто поржать!» — реагируют хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова призналась, что ради сплетен готова испытывать боль.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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