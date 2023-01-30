Песков заявил об особенных отношениях между Путиным и Эрдоганом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Оба лидера доверяют друг другу и готовы учитывать интересы каждой стороны.

Песков заявил об особенных отношениях между Путиным и Эрдоганом

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency

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У российского президента Владимира Путина особенные взаимоотношения с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они завязаны на встречном доверии и уважении, обе стороны взаимно ценят выполнение обещаний. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга со СМИ.

«Они действительно основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут. И способность выполнять свои слова, свои обязательства ценится взаимно», — отметил Песков

Так он прокомментировал вопрос журналиста о словах Эрдогана касаемо порядочности французского главы Эммануэля Макрона. Ранее турецкий лидер отметил, что его коллега из Франции не обладает квалификацией президента. По мнению Эрдогана, Париж лишается престижа в международном сообществе. Турецкий глава часто виделся с ним на масштабных мероприятиях и тот показался ему нечестным.

«Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения», — такими словами Песков ответил на вопрос о том, поддерживают ли позицию Эрдогана в Кремле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании продолжить «говорить с Россией», несмотря на упреки в его сторону.

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