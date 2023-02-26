«У нас нет возраста»: Успенская вновь эпатировала публику своим внешним видом

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Рита Миронова
Рита Миронова 303

69-летняя российская певица Любовь Успенская вышла на публику в откровенном наряде

«У нас нет возраста»: Успенская вновь эпатировала публику своим внешним видом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Несмотря на свои 69 лет, певица умело приковывает к себе взгляды с помощью смелых образов.

Российская певица Любовь Успенская не перестает удивлять публику своим внешним видом — на днях артистка появилась на мероприятии в откровенном наряде.

Как пишет издание «Вокруг ТВ», Успенская посетила вечеринку по поводу дня рождения дизайнера Джулии Делуа и не оставила всех присутствующих равнодушными. На сцене певица выступала в топе с декольте, полупрозрачных лосинах и черных сапогах на шпильке.

«У нас нет возраста, нет лет. Мы просто счастливы», — сказала Успенская.

Артистка также отметила, что старается не отставать от современной моды. Несмотря на возраст, Успенская всегда старается удивить поклонников своими молодежными нарядами. По мнению большинства интернет-пользователей, певица совсем не выглядит на свой возраст. На днях ей исполнилось 69 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Любовь Успенская поставила крест на личной жизни.

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