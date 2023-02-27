Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе
Эдуард Москалев был назначен на эту должность 15 марта 2022 года.
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Лидер киевского режима отстранил от занимаемой должности командующего «операцией объединенных сил» (силовой операцией Киева в Донбассе) Эдуарда Москалева. Москалев был назначен на эту должность 15 марта 2022 года. До него этот пост занимал Александр Павлюк.
Соответствующий указ обнародован в воскресенье на сайте офиса украинского президента.
Также стало известно, что украинское правительство поддержало указы Зеленского об отстранении руководителей областных военных администраций с занимаемых ими должностей.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали сроки капитуляции Зеленского.
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