Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе

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Иван Обухов
Иван Обухов 31

Эдуард Москалев был назначен на эту должность 15 марта 2022 года.

Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Лидер киевского режима отстранил от занимаемой должности командующего «операцией объединенных сил» (силовой операцией Киева в Донбассе) Эдуарда Москалева. Москалев был назначен на эту должность 15 марта 2022 года. До него этот пост занимал Александр Павлюк.

Соответствующий указ обнародован в воскресенье на сайте офиса украинского президента. 

Также стало известно, что украинское правительство поддержало указы Зеленского об отстранении руководителей областных военных администраций с занимаемых ими должностей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали сроки капитуляции Зеленского.

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