В США назвали сроки капитуляции Зеленского
Экс-разведчик морской пехоты США Риттер предрек Зеленскому полное поражение к октябрю
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck
Согласно данным отставного офицера, события на территории Украины начнут развиваться стремительно уже летом.
Американский разведчик предрек крах киевского режима грядущей осенью. Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты, бывший инспектор ООН по контролю над вооружением в Ираке США Скотт Риттер поделился своим мнением в личном блоге на YouTube.
Он предположил, что Украина истощит свои военные запасы к середине лета. А уже к октябрю, добавил Риттер, возможен полный разгром украинской армии. По его словам, в этот период можно ждать взятия в плен оставшихся боевиков ВСУ.
«Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», — объяснил американский разведчик.
Ранее Скотт Риттер заявлял, что лидер Незалежной Владимир Зеленский повторит судьбу Гитлера после поражения в спецоперации России. Американский разведчик также отметил, что ВСУ уже сейчас находятся не в лучшей своей форме, а для Зеленского правильным выходом из сложившейся ситуации будет побег из страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что разведчик США Риттер заявил о поражении Украины в конфликте с Россией. По его словам, Польша скоро сможет наблюдать Россию в бинокль недалеко от своих границ.
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