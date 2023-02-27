ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в сотрудничестве с СБУ

В Севастополе задержаны два гражданина России, подозреваемые в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ.

По информации пресс-службы, подозреваемые сами предложили спецслужбам покупать у них данные об объектах Минобороны РФ. Их противоправная деятельность была пресечена.

«В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ФСБ, один из подозреваемых был сторонником украинской идеологии с 2016 года. После начала спецоперации год назад он начал за деньги передавать спецслужбам Украины информацию, которую те могли использовать против безопасности России. Летом гражданин привлек к этой же деятельности своего знакомого.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о государственной измене. Сейчас оба гражданина находятся под стражей.

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