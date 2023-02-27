Стоит и смотрит на всех: что происходит на могиле Галкина спустя 13 лет после трагедии

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 026

На могиле Владислава Галкина появились свежие цветы после годовщины его смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; 5-tv.ru

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Звезда «Дальнобойщиков» скончался так внезапно, что никто долго не мог поверить в случившееся.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры могилы Владислава Галкина, умершего 13 лет назад при загадочных обстоятельствах.

В годовщину его смерти, 25 февраля, родственники не пришли на кладбище. Об этом свидетельствовали увядшие цветы у могилы. Сегодня же там можно увидеть свежие цветы, в том числе большой букет белых роз.

Звезда «Дальнобойщиков» умер в возрасте 38 лет из-за остановки сердца. Изначально Галкин попал в больницу в связи с обострившимся воспалением поджелудочной железы. Уже после выписки актер был найден мертвым в съемной квартире. Экспертиза показала, что он умер от острой сердечной недостаточности.

Бывшая жена Галкина Дарья Михайлова не общается с прессой. А вот отчим, Борис Галкин, предположил, что его приемного сына могли убить. Незадолго до смерти Владислав стал фигурантом крупного скандала.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядят могила и памятник Бориса Невзорова спустя год после его смерти.

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