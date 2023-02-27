В Петербурге задержали подозреваемого в избиении школьника в ТЦ: непростое дело

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В Петербурге задержали подозреваемого в избиении школьника в ТЦ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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Кто такие «реданцы» и почему соперничают с подростками?

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное по факту жестокого избиения 15-летнего мальчика. Во всех эпизодах замешаны представители стихийного молодежного движения поклонников аниме. Кто стоит за всем этим и, как вообще можно сдержать группы, которые становятся социально опасными — выяснял корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Когда подросток отказался снимать черную кофту с пауком, его начали бить. Не стеснялись наносить удары ногами и по лицу. И все это в самом центре мегаполиса посреди торгового центра.

Черные пауки на спине с цифрой 4, клетчатые штаны и длинные крашеные волосы — отличительные черты участников так называемой ЧВК «Редан». Об этой подростковой группировке стало известно только после волны драк и задержаний, которая прокатилась по десяткам моллов во многих российских городах.

«Местом для сбора представители субкультуры выбрали торговые центры. И здесь все просто: зимой на улице холодно, а в супермаркете тепло. Ну и еще один важный момент: в каждом центре есть фудкорт, где можно взять один напиток и сидеть с ним несколько часов и не тратить деньги», — подчеркнул Облендер.

Ведь речь о школьниках. Только в Петербурге ОМОН задержал более 200 подростков от 13 до 17 лет. К слову «пауки» и борцы с ними отметились и в других городах.

Вот так худощавые парни с длинными волосами демонстрировали приемы единоборств в столице. В интернете утверждают, что «реданцы» якобы спровоцировали конфликт ради просмотров и лайков в соцсетях. В том числе, чтобы заработать на мерче — одежду с пауками активно продают. А потом такие видео полетели со всех уголков страны. Вот, например, неизвестные отрезают подростку волосы. А тут уже другого вывели на улицу «поговорить».

«Очень важно чтобы родитель был включен в воспитание и даже некую неформальную среду своего подростка. Это не про тотальный контроль, когда родитель навязчив и пытается прояснить все нюансы субкультуры и неформальной жизни подростка. Но по крайней мере родитель должен быть в курсе того, Хотя бы должен быть в курсе, а какое настроение, чем занимается, чем увлекается, какие друзья есть у его ребенка и чем эти друзья живут», — отметила детский и семейный психолог Екатерина Вечернова.

За тех, кто младше 14 лет, отвечать будут как раз родители — штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию детей никто не отменял. Тем, кто старше 16 грозит реальная уголовная ответственность. Более того, если определят признаки 213-й статьи — привлекут и с 14 лет — за хулиганство группой лиц по предварительному сговору. За такое грозит до семи лет лишения свободы.

«Как только они (действия подростков — Прим. ред.) начинают носить негативный или вооруженный сценарий, то, как правило, возбуждается уголовное дело о признании сообщества экстремистским. Если в данном случае будут установлены все признаки, то будет возбуждено уголовное дело, будут выявляться лидеры, которые понесут уголовную ответственность. Санкция там существенная, это будет исключительно лишение свободы», — прояснил ситуацию юрист Владислав Подшибякин.

К слову, и «реданцы», и те, кто просил представителей субкультуры «пояснить за шмот» уже начали менять свои статусы и не в соцсетях, а в реальной жизни, проходя уже как подозреваемые по уголовному делу.

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