«С дикой болью»: у Орловой разошлись ребра после рождения второго ребенка

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 272

Певица Ольга Орлова пожаловалась на дикие боли в ребрах после вторых родов

«С дикой болью»: у Орловой разошлись ребра после рождения второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lomokhova

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Знаменитая красавица не может нормально дышать и двигаться. Сможет ли она оправиться после того, как стала мамой в 45 лет?

Певица и телеведущая Ольга Орлова никак не может отойти после появления дочери. Вокалистка стала мамой во второй раз, новость об ее особенном положении сильно ошеломила поклонников, ведь в ноябре прошлого года звезде исполнилось 45 лет. Рождение маленькой наследницы знаменитая мама ждала с нетерпением, как и ее многочисленные поклонники.

Правда, несмотря на великое счастье, сейчас артистка с нетерпением ждет восстановления. По ее словам, роды дались ей нелегко — шрамы после кесарева болят до сих пор и потребуется много времени, чтобы их залечить. Однако, как отметило издание 7Дней.ru, это не единственное, с чем столкнулась бедная Орлова.

Телезвезда объяснила, что во время беременности у нее «разошлись» ребра. Это явление хоть и редкое, но все-таки возможное в медицинской практике. Теперь артистка ждет, что кости сами встанут на место. Мучительное ожидание сопровождается нестерпимыми болями, красавице тяжело дышать и двигаться.

«Ребра разошлись во время беременности и теперь сходятся обратно с дикой болью. Я о таком раньше не слышала ни от кого. Но это, к сожалению, редко, но бывает», — заявила она.

Стоит отметить, что жалобы певицы на плохое самочувствие еще раз подтверждают, что знаменитость действительно сама вынесла и родила ребенка. Многие ненавистники телеведущей уверены, что новости о беременности Орловой были ложью, на самом деле дочь появилась благодаря суррогатному материнству. Сама звезда неоднократно опровергала гнусные слухи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова нарушила предписание врачей.

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