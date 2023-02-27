Блогер Карина Каспарянц стала мамой вскоре после неудачной беременности

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Полина Долгова
Полина Долгова 95

Блогер Каспарянц родила сына в День защитника Отечества

Блогер Карина Каспарянц стала мамой вскоре после неудачной беременности

Фото: Instagram* / karinakasparyants

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Девушка показала сына сразу после рождения, не закрывая ему лицо смайликом.

Пережившая выкидыш 26-летняя блогер Карина Каспарянц стала мамой. Она родила сына в День защитника Отечества. Имя малыша блогер пока скрывает. Радостную новость девушка сообщила в Instagram*.

«Наше маленькое счастье с нами. Теперь буду делить любовь на двоих», — написала в соцсетях девушка и опубликовала первые кадры с младенцем, не закрывая ему лицо.

Муж Каспарянц был с ней во время схваток, он поддерживал любимую и говорил ей нежные слова. Сейчас звезда YouTube и Instagram на седьмом небе от счастья.

«У нас были партнерские роды. Как я и мечтала — рожала при полном параде. Я теперь мама, и у меня не так много времени в сутках на рабочие моменты, хочется все время быть со своим сыном», — рассказала Карина.

Муж Карины Каспарянц держит на руках новорожденного сына. Instagram* / karinakasparyants

В 2021-м Каспарянц вышла замуж за Воскана Маркаряна. Через год после замужества блогерша объявила о беременности, но выносить малыша не смогла, у нее случился выкидыш.

После трагедии девушка впала в депрессию, из которой сумела выбраться только благодаря семье.

«Мы были в предвкушении начала новой жизни, но малыш выбрал иной путь… Его сердце перестало биться. Нам было сложно в это поверить и смириться с решением малыша. Но мы очень благодарны этой маленькой душе, что прожила во мне два месяца», — откровенничала Каспарянц.

Карина Каспарянц ведет канал на видеоплатформе YouTube, который насчитывает больше миллиона подписчиков. Туда девушка публикует события своей жизни с 2013 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева рассказала об отношениях с Идой Галич.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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