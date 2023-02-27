Правда или миф? Терапевт оценила влияние магнитных бурь на самочувствие метеозависимых людей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43

Врач Луканина: магнитные бури не могут влиять на самочувствие

Правда или миф? Терапевт оценила влияние магнитных бурь на самочувствие метеозависимых людей

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Уже через два дня начнется календарная весна, но сперва предстоит пережить последнее испытание уходящей зимы.

Зима не даром злится, прошла ее пора: последние два дня февраля ознаменуются самой сильной с начала года магнитной бурей. Врач-терапевт Анастасия Луканина рассказала сайту «Российская газета», как изменения магнитного поля Земли могут сказаться на самочувствии.

В лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте соолнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили, что балл предстоящей бури оценивается вторым уровнем, но возможен его рост до третьего (сила магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале — Прим. ред.). Эксперты не оценивают событие, как рекордное, но, тем не менее, оно станет одним из сильнейших за последние годы. Обсерватории на всех географических координатах уже подтвердили нетипичную магнитную активность.

Бурю спровоцировали две крупные вспышки на Солнце. Сначала до Земли донеслось эхо первой, а вторая достигнет планеты уже в ближайшие 24 часа.

«Восстановление спокойного состояния магнитного поля Земли произойдет в середине дня 28 февраля, при этом отдельные всплески возмущений могут наблюдаться до 1 марта»,— уточнили в ведомстве.

Некоторые уверяют, что чувствуют на себе магнитные бури. Многие жалуются на ухудшение психоэмоционального состояния и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Таких людей принято называть «метеозависимыми», однако до конца это явление не изучено. Анастасия Луканина считает, что в данном случае речь может идти о субъективных ощущениях, ведь «метеочувствительность» и «метеозависимость» не числятся в Международной классификации болезней.

«Все проведенные исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не отражается на здоровье и текущем самочувствии. В настоящее время доказано, что причина так называемой метеозависимости — это сопутствующая патология, а само понятие метеозависимости вторично и субъективно», — объяснила эксперт.

По ее словам, головную боль часто связывают с погодными изменениями, однако причин может быть намного больше: от нарушения режима питания до сбитого режима сна. Установить точный диагноз и назвать причины поможет врач, отмечает специалист.

«Метеочувствительные» также часто жалуются на бессонницу, слабость, плохое настроение, боли в суставах и скачки давления, однако подобные симптомы могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях: железодефицитной анемии, гипертонии, хронической депрессии, а последние годы медики могут ссылаться даже на постковидный синдром.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно отличать головную боль от простого напряжения.

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