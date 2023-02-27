Власти Украины допустили скорое исчезновение своего государства

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Иван Обухов
Иван Обухов 77

Подоляк: Украина может прекратить свое существование как государство

Власти Украины допустили скорое исчезновение своего государства

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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При каких условиях это может произойти, рассказал советник офиса украинского президента.

Украина может прекратить свое существование как государство в том случае, если киевскому режиму не удастся вернуться к границам 1991 года, заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет», — сказал высокопоставленный украинский чиновник, особо отметив, что граждане Незалежной должны быть готовы к продолжению военного противостояния с Россией.

«Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать», — добавил Подоляк.

Глава киевского режима Владимир Зеленский много раз озвучивал намерения украинских властей силой захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что режим в Киеве приступил к созданию штурмовых отрядов для осуществления этих намерений.

Официальная Москва такие попытки называет самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал, при каком условии Запад может вынудить Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

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