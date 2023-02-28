Песков о наказании для предателей и перебежчиков: «Общество их уже осудило»

Пресс-секретарь президента России рассказал о консолидации российского общества перед лицом глобальных угроз.

Осознанность симпатий россиян отмечают и в Кремле. В эксклюзивном интервью «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все регионы нашей страны сплотились перед лицом агрессии у своих границ и это уже приносит результаты. СХ

«Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены специальной военной операцией. Подавляющее большинство нашего населения поддерживают экономический курс развития с опорой на собственные силы», — сказал Дмитрий Песков.

«И наверное это и является залогом того, что мы будем сохранять этот тонкий баланс доверия. Второе: общество действительно перед лицом вот этой вот новой агрессивной конфронтации, с которой мы столкнулись, с коллективным Западом, общество консолидировано. И уровень консолидации опять же чрезвычайно высок, и общество абсолютно монолитно в своих суждениях, в своих подходах, в своем видении происходящего, общество формирует монолитный поход к тем, кто делает какие-то ошибки, к тем кто становится предателем, и так далее, и вот об этом тоже говорит Путин. Путин говорит что мы не будем никого наказывать. Им самим жить с тем, что уже осудило наше общество, это абсолютно монолитное осуждение», — сказал пресс-секретарь российского президента.

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