Побеждает не самый сильный, а самый умный: китайский совет дня на вторник, 28 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 40

Используйте день для прояснения своего будущего.

Побеждает не самый сильный, а самый умный: китайский совет дня на вторник, 28 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 28 февраля?

Последний день календарной зимы, но вовсе не финальный день месяца Тигра, и может оказаться довольно успешным. Стихия Инь Огня поможет рассмотреть возможности и разобраться в причинах поведения важных для вас людей. Используйте энергии дня для того, чтобы яснее рисовать для себя перспективы.

Совет дня: запланируйте на вторник важное свидание или встречу с важным для вас человеком. Энергии дня особенно хороши как для романтических отношений, так и для деловых переговоров.

Предостережение дня: во вторник не стоит спорить и соревноваться с кем бы то ни было. Энергии дня уравнивают шансы соперников и чтобы вырвать победу, придется затратить много сил.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
75.43
0.72 79.62
0.05
Побеждает не самый сильный, а самый умный: китайский совет дня на вторник...

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