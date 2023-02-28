«Свобода слова» по-европейски: польского пенсионера судят за поддержку России

Мужчина всего лишь назвал Путина «миротворцем».

В Польше перед судом предстал 70-летний пенсионер. Его обвиняют в публичном подстрекательстве к военной агрессии из-за поддержки Владимира Путина, которую поляк высказал в социальных сетях еще в марте прошлого года.

После этого к «пожилому блогеру» нагрянула полиция, устроила обыск и вот теперь суд.

«Это просто смешно, что такое пустяковое событие возведено в ранг преступления. Хотя с моей стороны не было никаких особых действий, и я не могу представлять никакой угрозы. Гораздо большую угрозу представляют действия тех, кто посылает сегодня оружие на Украину, якобы помогая украинцам, а фактически подстегивая войну», — высказался о происходящем Хенрик Микетин.

Пенсионер рассчитывает, что его признают невиновным, но при этом не верит в справедливость польской судебной системы.

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