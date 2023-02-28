«Свобода слова» по-европейски: польского пенсионера судят за поддержку России

Эфирная новость 37

Гражданину Польши предъявили обвинения в публичном подстрекательстве к военной агрессии за поддержку Путина

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина всего лишь назвал Путина «миротворцем».

В Польше перед судом предстал 70-летний пенсионер. Его обвиняют в публичном подстрекательстве к военной агрессии из-за поддержки Владимира Путина, которую поляк высказал в социальных сетях еще в марте прошлого года.

После этого к «пожилому блогеру» нагрянула полиция, устроила обыск и вот теперь суд.

«Это просто смешно, что такое пустяковое событие возведено в ранг преступления. Хотя с моей стороны не было никаких особых действий, и я не могу представлять никакой угрозы. Гораздо большую угрозу представляют действия тех, кто посылает сегодня оружие на Украину, якобы помогая украинцам, а фактически подстегивая войну», — высказался о происходящем Хенрик Микетин.

Пенсионер рассчитывает, что его признают невиновным, но при этом не верит в справедливость польской судебной системы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Канаде обсуждают эвтаназию для детей.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
США против: в Госдепе прокомментировали отношения Китая и России
9:40
Тяжелые переговоры: Сербия и Косово идут навстречу друг другу
9:22
«Дорогого стоит»: Жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо
9:10
Германия назвала срок отправки на Украину первых танков «Леопард»
8:58
Россия — Азербайджан: в разработке ряд крупных проектов, выгодных двум странам
8:47
«Свобода слова» по-европейски: польского пенсионера судят за поддержку России

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
Онкология и другие болезни: европейцы очень скоро ощутят последствия взрывов СП
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео